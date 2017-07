Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trânsito cortado na A23 em Santarém e em três estradas em Castelo Branco

Também no distrito de Santarém estão cortadas estradas devido aos incêndios.

Por Lusa | 19:59

A A23 - Autoestrada da Beira Interior foi esta terça-feira à tarde cortada ao trânsito, no concelho de Abrantes, em Santarém, devido à ocorrência de incêndios na zona, disse à Lusa, pelas 19h00, fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).



Já o distrito de Castelo Branco encontra-se com cortes de trânsito na Estrada Nacional 3 (EN3), no concelho de Vila Velha de Ródão, na Estrada Nacional 241 (EN241) e na Estrada Regional 351 (ER351), ambas no concelho de Proença-a-Nova, indicou a GNR.



Relativamente ao corte na A23, a GNR precisou que a autoestrada está interditada entre os quilómetros 49 e 77, na localidade de Mouriscas, no concelho de Abrantes, referindo que as vias alternativas são a Estrada Nacional 118 (EN118) e o Itinerário Principal 2 (IP2).



Devido aos fogos que lavram no distrito de Castelo Branco, no concelho de Vila Velha de Ródão está interdita a Estrada Nacional 3 (EN3), na localidade de Perdigão, desde o quilómetro 182 ao 196, e não existe uma via alternativa.



Já no concelho de Proença-a-Nova estão cortadas a EN241, entre os quilómetros 0 e 3, existindo como alternativa a Estrada Municipal 529-2, e a ER351, junto à localidade de São Pedro do Esteval, entre os quilómetros 10 e 12, sem que exista uma via alternativa.



De acordo com a GNR, a nível nacional apenas estão cortadas ao trânsito devido à ocorrência de incêndios estas estradas nos distritos de Santarém e de Castelo Branco.



Um incêndio deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco) e propagou-se a Proença-a-Nova, bem como ao concelho de Mação (distrito de Santarém).



Também no concelho de Castelo Branco deflagrou um fogo florestal que passou para o concelho de Vila Velha de Ródão.