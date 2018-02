Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de camião na A1 faz um ferido e corta trânsito

Sinistro ocorreu no sentido Norte-Sul junto ao Carregado.

12:46

Uma pessoa ficou ferida na sequência de um despiste de um camião de transporte de mercadorias na A1, no quilómetro 26, junto ao Carregado, esta sexta-feira.



Ao que o CM apurou, o acidente, que ocorreu às 12h10, está a provocar um corte de duas das três faixas de rodagem no sentido Norte-Sul, com acesso a Lisboa.



Devido às dimensões da viatura, é necessário um reboque específico para retirar o camião que ainda se encontra no local.



A vítima sofreu apenas ferimentos ligeiros, não correndo risco de vida, no entanto foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira por precaução.



A circulação de veículos será reposta após a limpeza da via, que ainda se encontra com vidros.