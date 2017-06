Incêndio em camião obriga ao corte da A25 na zona de Mangualde

De acordo com a mesma fonte, o incêndio no camião deflagrou por volta das 08h45, quando este seguia ao quilómetro 114 da A25, em Chãs de Tavares, no concelho de Mangualde.



"A viatura não transportava nada e não se registam feridos", referiu.



A circulação automóvel foi restabelecida na A25, no concelho de Mangualde, embora uma das vias ainda se encontre condicionada devido ao camião que ardeu esta segunda-feira de manhã, divulgou fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Viseu.De acordo com a fonte, a circulação foi restabelecida por volta das 10h30, mantendo-se ainda condicionada a via da direita da A25, no sentido Guarda - Viseu."Entre o quilómetro 114 e o quilómetro 114,4, numa extensão de 400 metros, a via da direita encontra-se interdita ao trânsito, que se faz apenas pela via da esquerda. Este condicionamento irá manter-se até à chegada do reboque e grua para retirar o pesado", descreveu.