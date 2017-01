Transporte de explosivos acompanhado em tempo real

O que achou desta notícia?







O transporte de armas, munições e produtos explosivos vai passar, a partir de amanhã, a ser acompanhado em tempo real pela PSP, que poderá, através de uma sistema próprio, fazer imobilizar remotamente as viaturas que levam esse material e trancar as portas de carga.De acordo com uma portaria publicada ontem em Diário da República, o Sistema de Gestão de Transporte de Armas, Munições e Explosivos (SIGESTAME) permitirá saber a localização exata do veículo, trocar mensagens entre o condutor e quem controla o sistema e saber se o mesmo foi imobilizado ou aberto.O controlador pode fazer parar o veículo, bloquear portas e acionar alarmes.