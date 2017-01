Trator capota e mata idoso

O que achou desta notícia?







Um idoso de 81 anos morreu, esta quinta-feira à tarde, em Fermelã, Estarreja, na sequência do capotamento de um trator.Tudo aconteceu por volta das 12h30 quando o trator de António Soares ficou atolado na lama e estava a ser rebocado pelo amigo Valdemar Andrade. A corda utilizada para o reboque partiu e os dois tratores capotaram. António Soares não resistiu aos ferimentos e morreu.Valdemar ficou com uma perna partida. "Devido às condições do terreno foi um socorro muito complicado", explicou José Valente, comandante dos Bombeiros de Albergaria. A GNR tomou conta da ocorrência.