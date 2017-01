Trator destravado fere homem com gravidade

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela GNR de São Brás de Alportel, que foi alertada para o caso.



Um homem de cerca de 75 anos ficou ferido, com bastante gravidade, ontem de manhã, num acidente de trabalho com um trator agrícola na zona da Mesquita Alta, no interior do concelho de Tavira. A vítima foi transportada ao Centro Hospitalar do Algarve, em Faro.Segundo oapurou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, o alerta foi dado pelas 09h33. "O trator estava parado num terreno agrícola, numa zona inclinada e, por razões desconhecidas, destravou-se, colhendo o homem", referiu.Ao que tudo indica, o ferido, proprietário do veículo, com o qual ia trabalhar, estava junto ao trator e apercebeu-se de que este se tinha destravado. Num ato de desespero, "tentou subir para cima da viatura a fim de a travar mas não conseguiu e acabou por ser atropelado", adiantou a mesma fonte da GNR, que esclareceu tudo apontar para "um acidente de trabalho".