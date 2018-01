Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Travesti burla sete com rendas de casas

Homem de 32 anos apanhado em flagrante com 350 euros entregues por uma vítima.

Por João Carlos Rodrigues | 08:51

Travesti durante a noite e pretenso empresário do imobiliário durante o dia – fingia que tinha casas para arrendar, mas desaparecia assim que recebia o dinheiro do sinal.



Foi assim que um cadastrado de 32 anos burlou pelo menos sete pessoas nos últimos meses. Acabou preso pela PSP de Lisboa ao volante de um carro roubado, na semana passada, à saída de um notário onde tinha ido para reconhecer uma assinatura, mas a seguir foi libertado pelo tribunal.



Mário Gaio Ferreira já é um velho conhecido das autoridades policiais e judiciais (ver apoios), com várias condenações. Depois de sair da cadeia voltou aos ‘esquemas’ para sobreviver. Através da internet, anunciava casas para arrendar e oferecia preços muito abaixo do mercado.



O problema é que as habitações não existiam. A seguir encontrava-se com as vítimas, a quem pedia um montante para ‘sinalizar’ o negócio. De acordo com a PSP, chegava a "levar os interessados a um notário para reconhecer as assinaturas, dando assim credibilidade à sua ação". E numa destas situações, no dia 3, acabou por ser preso.



"No momento em que saía do notário foi surpreendido pelos agentes da PSP, que o intercetaram e apreenderam a quantia de 350 euros que acabara de receber da vítima", adianta a PSP em comunicado.



O veículo que conduzia foi apreendido por ter sido furtado quando o travesti, fazendo-se passar por possível interessado na compra do veículo, pediu para o experimentar, tendo fugido de seguida.



PORMENORES

Transformista

Mário Gaio Ferreira, que também se apresenta como Mário Morgado trabalha como transformista num bar de Lisboa frequentado pela comunidade gay.



Condenado

Em 2009, o burlão foi condenado pelo tribunal de Santarém a quatro anos e meio de cadeia por furtos, falsificação e burla. Usou cheques da senhoria para comprar dois carros.



Carjackings

Também em 2009 foi preso por roubos por carjacking. As vítimas eram homossexuais atraídos para relações sexuais na zona de Santarém e Torres Novas.