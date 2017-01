Trazia 2,2 kg de cocaína em fundo falso

A cocaína – 22 100 doses – estava dissimulada no fundo e nas laterais da mala. A ‘mula’ ficou em prisão preventiva.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um traficante brasileiro, de 63 anos, foi detido no final da semana passada no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com uma mala contendo 2,21 quilos de cocaína. A droga encontrava-se escondida em fundos falsos na bagagem.O homem veio num voo de São Paulo, Brasil, mas, antes de chegar a território português, ainda fez escala em Zurique, na Suíça.Quando aterrou em Lisboa, o brasileiro foi sujeito a um controlo de rotina, tendo a droga – avaliada em cerca de 150 mil euros – sido descoberta pelas autoridades.