Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trazia droga em pratos decorativos

Mulher foi detida pela PJ no aeroporto de Lisboa.

Por João Carlos Rodrigues | 09:13

Uma brasileira de 33 anos foi detida pela Polícia Judiciária, no aeroporto de Lisboa, com cerca de oito quilos de cocaína que trazia escondidos em pratos decorativos.



A mulher foi apanhada assim que aterrou e alegou aos inspetores que pretendia ficar em Portugal durante vários meses. No entanto, a droga apreendida teria Espanha como destino final.



Caso chegasse ao mercado, seria suficiente para mais de 80 mil doses. O método usado pela rede – os pratos decorativos eram fabricados de forma a ter uma parte oca, onde a droga era cuidadosamente introduzida – não é inédito, mas pouco utilizado.



A mulher foi presente a tribunal e aguarda julgamento em prisão preventiva.