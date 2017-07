Treinador de futsal condenado a 10 anos de prisão por abusar de quatro rapazes

Homem de 65 anos estava acusado de 1.775 crimes, em julgamento no Porto.

Por Lusa | 10.07.17

Um treinador de futsal que estava acusado de abusar sexualmente de quatro rapazes foi condenado esta segunda-feira a uma pena de 10 anos de prisão no Tribunal de São João Novo, no Porto,

O suspeito de 65 anos está em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, sendo acusado de 1.775 crimes de abuso sexual de menor, atos sexuais com adolescente e lenocínio de menor.



Os juízes entenderam ainda que o homem terá de pagar uma indemnização de 73 mil euros às vítimas.



A produção de prova foi feita à porta fechada, mas a advogada do arguido disse aos jornalistas, no final da primeira sessão de julgamento, que o seu cliente se remeteu ao silêncio.



Segundo a acusação do processo, o treinador aproveitou-se das suas funções e da relação de confiança que mantinha com os menores para abusar sexualmente deles a troco de dinheiro, tabaco e refeições.



Os crimes foram praticados ao longo de cinco anos em casa do arguido, dado os familiares dos menores confiarem nele.



As vítimas pediam uma indemnização de 178 mil euros pelos danos causados, nomeadamente estados depressivos.