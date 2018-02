Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treino prático da Marinha Portuguesa na Mauritânia

Fragata Álvares Cabral está em missão no Golfo da Guiné.

08:20

A fragata Álvares Cabral, em missão no Golfo da Guiné, recebeu a visita de 77 elementos da marinha da Mauritânia durante o período em que esteve no porto de Nouakchott.



A iniciativa permitiu ainda efetuar treinos conjuntos de desembarque anfíbio, abordagem a navios e segurança no porto.