Trepam a varanda para furtar tabaco

Ladrões atacaram estabelecimento num edifício desocupado.

Por Tânia Rei | 09:02

Virgílio Gradíssimo abria a sua tabacaria, no centro de Macedo de Cavaleiros, quando se apercebeu que o estabelecimento tinha sido assaltado de madrugada. "A porta do prédio estava rebentada, como a janela da sacada", disse ao CM. Levaram-lhe caixas com volumes de tabaco. "Ainda não sei quanto é o prejuízo, mas serão vários milhares de euros", lamentou.



Metros à frente, na rua Dr. Luís Olaio, uma loja de venda e compra de ouro também foi assaltada. Furtaram produtos de limpeza de metais preciosos. A GNR está a investigar os casos.



Os dois assaltos ocorreram na madrugada de ontem. O edifício onde está localizada a tabacaria pertence a Virgílio Gradíssimo, está desocupado e é usado como armazém.



Os ladrões terão trepado - com uma escada ou subindo o candeeiro de iluminação pública - para uma varanda, pela qual entraram. Para sair, estroncaram uma porta no rés do chão. O empresário não se apercebeu de algo suspeito nos últimos dias que pudesse alertar para o que estava para acontecer.



"Entra muita gente nesta casa. Muitos estão de passagem e não os conheço. Mesmo que não sejam clientes habituais, não estranho", referiu Virgílio Gradíssimo - cujo estabelecimento já tinha sido assaltado há 20 anos, quando ainda vendia armas.



Na loja de ouro ficaram os danos materiais - fechadura forçada. As câmaras de videovigilância captaram o momento do assalto e as imagens já estão na posse das autoridades. O espaço já tinha sido o alvo de um ladrão – foi detido e condenado a pena suspensa.