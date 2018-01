Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três cães matam rebanho

Animais vadios entraram em estábulo, em Bragança.

Por A.B.P. | 09:09

Quinze ovelhas e oito cordeiros morreram esta quarta-feira após terem sido atacados por três cães vadios que entraram no estábulo onde os animais se encontravam, no Bairro da Coxa, em Bragança.



"Quando ia alimentar os animais, por volta das 08h30, deparei-me com as ovelhas e os cordeiros mortos e com os cães ainda lá dentro", disse ao CM Luís Pereira, dono do rebanho.



"Estou muito revoltado e angustiado", contou.



Os serviços municipais retiraram os cadáveres dos animais.



No espaço de um mês este é o segundo caso de rebanhos atacados por cães em Bragança.