Três cidades do Norte premiadas pela UNESCO

Artes mediáticas de Braga, música de Amarante e artesanato de Barcelos distinguidas pelas Nações Unidas.

Por Manuel Jorge Bento | 08:15

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em Inglês) classificou Braga, Amarante e Barcelos como cidades criativas, respetivamente pelas artes mediáticas, pela música e pelo artesanato.



Juntam-se, assim, à lista de 64 novas localidades que integram a rede mundial.



"A aprovação da candidatura reflete a enorme qualidade do extenso trabalho que está a ser efetuado em Braga nesta área e é uma notícia que a todos enche de orgulho. Somos uma cidade onde a investigação, a criatividade, a cultura, a juventude e a artes navegam em sentidos convergentes, criando uma rede de conhecimento profunda", afirmou Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga.



Já José Luís Gaspar, autarca de Amarante, indica que se trata do reforço do "percurso de valorização do património cultural, promoção das atividades artísticas do concelho e desenvolvimento das indústrias criativas e que chega agora a bom porto".



O objetivo, agora, é "fortalecer a estratégia da cidade para a música", de modo a "fazer de Amarante um laboratório de experimentação, de cooperação e de transição".



O autarca de Barcelos, Miguel Costa Gomes, fala num motivo de orgulho. "Sai reforçada a marca Barcelos, que sempre acarinhámos como um património que nos foi legado e que temos de preservar para as gerações vindouras".



Diz que defender "a marca Barcelos é defender a cultura, uma tarefa que continuaremos a desenvolver com todo o empenho e paixão".



A Rede de Cidades Criativas da UNESCO integrava, até agora, apenas duas cidades portuguesas: Óbidos e Idanha-a-Nova.