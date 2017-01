Três crianças atropeladas em Vizela. Duas em estado grave

No local estiveram duas ambulâncias, as viaturas médicas de emergência de Guimarães e de Braga e a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe.

Três crianças, com cerca de 10 anos, ficaram feridas, duas das quais com gravidade, ao serem atropeladas em Vizela por um veículo, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.O acidente ocorreu pouco depois das 14h30, na localidade de Santa Eulália.Duas das vítimas, as maias graves, foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto, e terceira para o Hospital de Guimarães.