Três detidos e mais de mil doses de cocaína apreendidas em Viseu

A GNR anunciou hoje a detenção de três jovens por tráfico de estupefacientes em Viseu e a apreensão de mais de mil doses de cocaína no âmbito de uma investigação que durou cerca de seis meses.



Em comunicado, a GNR de Viseu informa que a detenção dos três homens, com idades entre os 25 e 29 anos, foi realizada por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, em colaboração com o Núcleo de Investigação Criminal de Santa Comba Dão, na quarta-feira.



"No âmbito da investigação, que decorria há cerca de seis meses, foram efetuadas duas buscas domiciliárias e duas não domiciliárias, em Viseu e no Porto", acrescenta.









Dois dos suspeitos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, enquanto o outro ficou sujeito a apresentações semanais no posto da GNR da sua área de residência.



De acordo com a GNR, foram apreendidas 1.177 doses de cocaína, uma caçadeira, um veículo, dez telemóveis, cinco cartuchos calibre 12, quatro LCD, três computadores, um anel em ouro, uma balança de precisão, vários equipamentos e instrumentos de som, diversos pares de ténis e recortes para embalamento de estupefaciente.Dois dos suspeitos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, enquanto o outro ficou sujeito a apresentações semanais no posto da GNR da sua área de residência.

