Três detidos em Vila Viçosa por tráfico de droga

Suspeitos, com idades entre os 25 e os 40 anos, vão ser presentes a Tribunal.

17:01

A GNR deteve dois homens e uma mulher por suspeitas de tráfico de droga, numa operação realizada no sábado em Vila Viçosa, no distrito de Évora, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte da força de segurança.



Segundo a mesma fonte, as detenções ocorreram no sábado à tarde, na sequência de duas buscas domiciliárias, tendo sido apreendido heroína, cocaína e haxixe, em quantidades ainda não indicadas pela guarda, e duas viaturas, dois telemóveis e material alegadamente relacionado com o tráfico de droga.



Os suspeitos, com idades entre os 25 e os 40 anos, vão ser presentes ao Tribunal de Vila Viçosa para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação, referiu a mesma fonte.



Os dois homens detidos são residentes em Vila Viçosa, não tendo a GNR indicado a residência da mulher.