Três detidos por furto de azeitona

Os suspeitos foram posteriormente postos em liberdade, ficando sujeitos a termo de identidade e residência.

Três pessoas foram detidas hoje por furto de azeitona no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.Segundo a mesma fonte, foram detidos dois homens e uma mulher, com idades entre os 30 e os 34 anos, e aprendidos 330 quilogramas de azeitona furtada.O produto do furto foi depois entregue ao legítimo proprietário, adiantou a fonte da força de segurança.