Três esfaqueados em rixa junto a bar em Odivelas

Um dos feridos, de 22 anos, ficou em estado muito grave.

Por Miguel Curado e João Carlos Rodrigues | 01:30

Três homens foram esta terça-feira atacados à facada na sequência de uma rixa, ocorrida nas imediações de um bar de Odivelas. Os três ficaram feridos, mas um dos homens, de 22 anos, foi hospitalizado em estado muito grave.



A desordem começou pouco depois das cinco da manhã, na rua Augusto Gil. Os feridos, dois de 22 anos e um de 30, de nacionalidade brasileira, tinham acabado de sair de um bar situado nesta artéria depois de, apurou o CM, se terem envolvido numa discussão com outro grupo de homens. Segundo fonte policial, mal a discussão passou para o exterior, os três homens foram esfaqueados.



Nélson, de 22 anos, e o amigo Danilson, de 28, foram golpeados superficialmente, nas pernas e braços. O amigo, Maicon Sousa, no entanto, levou pelo menos uma facada no pescoço.



Os agressores, cujo número exato ainda se desconhece, colocaram-se, de imediato, em fuga. Os dois feridos menos graves foram, pelos próprios meios, ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Foram assistidos nas Urgências e tiveram alta ao final da manhã. Já foram interrogados pela Polícia Judiciária, que investiga três crimes de homicídio tentado.



O estado de Maicon Sousa é, no entanto, bem mais grave. O homem foi operado mal entrou no hospital de Santa Maria, transportado pelos bombeiros voluntários de Odivelas.



Após uma intervenção cirúrgica, foi internado no Serviço de Medicina Intensiva, onde estava ontem sob observação.