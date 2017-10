Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três feridos em acidente que envolveu cinco viaturas na A3 em Santo Tirso

Acidente obrigou ao corte da autoestrada no sentido sul/norte, mas, entretanto, cerca das 23h40, uma faixa já tinha sido reaberta à circulação.

Por Lusa | 03.10.17

Um acidente entre cinco veículos ligeiros causou esta segunda-feira três feridos e levou ao corte da A3 no sentido sul/norte, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



"Tratou-se de uma colisão entre cinco veículos ligeiros na A3, em Santo Tirso, que originou três feridos ligeiros que foram transportados ao hospital de Famalicão", disse fonte do CDOS.



Segundo a mesma fonte, o acidente obrigou ao corte da A3 no sentido sul/norte, mas, entretanto, cerca das 23h40, uma faixa já tinha sido reaberta à circulação.



O alerta para o acidente foi dado pelas 22h26 e deslocaram-se para o local 17 operacionais, apoiados por sete viaturas.