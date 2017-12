Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três feridos em choque frontal em Santa Maria da Feira

Dois homens, de 22 e 28 anos, foram hospitalizados após o aparatoso acidente.

Por P.J.D. | 07:27

Dois homens, de 22 e 28 anos, foram hospitalizados após um aparatoso acidente entre dois carros, este sábado, na rua da Valada, em Rio Meão, Santa Maria da Feira.



Outro jovem, de 20 anos, sofreu ferimentos ligeiros. O alerta para a colisão frontal foi dado pelas 02h20.



O trânsito ficou condicionado a uma faixa durante cerca de duas horas.



As vítimas foram levadas pelos bombeiros de Santa Maria da Feira para o Hospital de São Sebastião.



A GNR de Lamas investiga as causas do sinistro.