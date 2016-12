Uma colisão frontal entre dois automóveis provocou três feridos, um deles com maior gravidade, ao início da tarde desta quinta-feira, na EN326, em Vale, Santa Maria da Feira. Todas as vítimas foram hospitalizadas.



O acidente ocorreu cerca das 14h45. Ao local, acorreram os bombeiros de Arrifana, Santa Maria da Feira e Lourosa, assim como equipas do INEM do Hospital da Feira. A GNR de Canedo foi chamada.

