Três feridos em confronto de gangs

Três homens ficaram feridos numa rixa entre dois grupos no Cacém. Os distúrbios ocorreram pelas 9h30 de domingo, na rua da Ponte Nova, e foi uma moradora que alertou as autoridades.Um jovem de 16 anos sofreu uma facada na mão e outro, de 29, no braço. Foram os dois levados para o quartel dos bombeiros de Agualva-Cacém. Já um terceiro homem foi assistido na rua.tentou contactar a PSP do Cacém mas não obteve resposta.