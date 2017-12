Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três feridos em incêndio de carro na A1 junto a Condeixa-a-Nova

Vítimas foram transportadas para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

Por Lusa | 26.12.17

Três pessoas ficaram esta terça-feira feridas, uma com gravidade, após se ter incendiado a viatura em que seguiam na A1 na zona de Condeixa-a-Nova, disse esta terça-feira uma fonte da GNR de Coimbra à agência Lusa.



O acidente ocorreu pouco antes das 19h00, ao quilómetro 177 da A1, quando o automóvel circulava nesta autoestrada no sentido norte-sul, adiantou a fonte.



Socorridos no local pelos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, os três feridos foram depois transportados ao serviço de urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).