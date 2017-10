Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três frentes de fogo obrigam a evacuar povoações na Lousã

Circulação está "interdita em várias estradas" da zona.

14:45

O fogo florestal que eclodiu este domingo no concelho da Lousã lavra em três frentes e está a obrigar à evacuação de várias localidades, disse à agência Lusa uma fonte da GNR de Coimbra.



As povoações que estavam a ser evacuadas, às 13h00, são Serpins, Alcaide, Póvoa e Boque, na freguesia de Serpins e em território da União de Freguesia de Lousã e Vilarinho, adiantou um oficial do Comando Territorial de Coimbra da GNR.



Segundo a mesma fonte, a circulação está "interdita em várias estradas" da zona.



Este incêndio começou às 08h41, próximo de Vilarinho, e está a ser combatido por 362 operacionais, apoiados por 95 viaturas e três meios aéreos, de acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, atualizada às 13h27.