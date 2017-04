Três homens resgatados após queda ao mar em Viana do Castelo





Os três pescadores foram transportados ao Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, com sinais de hipotermia. Um deles sofreu cortes na cara e nas pernas e outro estava em estado de choque.



No local estiveram a Estação Salva-vidas de Viana do Castelo, INEM, Polícia Marítima e 14 homens e sete viaturas dos Bombeiros Municipais e Voluntários de Viana do Castelo.









Três homens com cerca de 40 anos foram resgatados depois de um barco de recreio ter virado, a cerca de 800 metros do molhe sul da praia de Cabedelo, em Viana do Castelo.O motor da embarcação avariou e a embarcação virou, o que fez com que os três pescadores ficassem em apuros. Uma das vítimas contactou um amigo que comunicou o sucedido às autoridades, tendo sido acionados o INEM e a Polícia Marítima.Uma embarcação que estava perto tentou salvá-los, mas não conseguiu, tendo sido o INEM e a Polícia Marítima a concluírem a operação.