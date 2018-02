Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três horas de pânico com fogo em fábrica

Oito funcionários da unidade fabril em risco de ficar sem o posto de trabalho em Felgueiras.

09:03

Um incêndio de grandes proporções destruiu, esta terça-feira, a fábrica Sacor, que se dedica à produção de cordões e etiquetas, em Varziela, Felgueiras. Vinte e quatro bombeiros das corporações de Felgueiras, Lixa e Freamunde combateram as chamas durante mais de três horas.



Do incêndio não houve registo de feridos. Os oito trabalhadores da empresa estão agora em risco de ficar sem o seu posto de trabalho.



"O alerta foi dado pelas 13h30 por três funcionários que estavam no interior da fábrica. Devido ao material altamente inflamável, as chamas propagaram-se rapidamente. Estivemos mais de três horas a combater as chamas e o rescaldo também foi demorado", disse ao CM Hugo Ribeiro, 2º Comandante dos Bombeiros de Felgueiras.



As causas do incêndio estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e investiga.