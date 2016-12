Três imigrantes ilegais detidos em Aveiro

Após a fiscalização, todos os indivíduos abandonaram o local, em liberdade.

A PSP de Aveiro detetou esta terça-feira três imigrantes ilegais, durante uma operação de fiscalização realizada em conjunto com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em espaços públicos da cidade, informou aquela força policial.Em comunicado, a PSP refere que a operação, que decorreu entre as 06h00 e as 11h00, "teve como objetivo principal o controlo da permanência ilegal de cidadãos de nacionalidade estrangeira em território nacional, por pernoitarem em espaços públicos há já algumas semanas, e a atividade ilegal de arrumadores de automóveis, que importunavam os condutores, o que vinha a causar alarme social em alguns parques desta cidade".Durante a operação, foram identificadas nove pessoas (seis mulheres e três homens), tendo-se apurado que três dos nove identificados se encontravam ilegalmente neste país, tendo-lhes sido levantados autos de contraordenação, refere a PSP.