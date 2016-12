Três jovens apanhadas a roubar turista

Jovens roubaram turista no Porto

Três mulheres, com idades entre os 18 e os 22 anos, foram detidas pela PSP, na quarta-feira, quando furtavam uma carteira a um turista na ponte Luiz I, entre Porto e Gaia.As suspeitas, romenas, conseguiram roubar a carteira, com 85 € e 5 libras, sem que o cidadão se apercebesse. Foi depois apresentada queixa.As mulheres já estavam referenciadas pela prática de furtos de carteiras na baixa do Porto.