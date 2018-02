Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três jovens esfaqueados junto a escola de Lisboa

Agressões aconteceram perto da Escola Secundária Eça de Queirós, nos Olivais.

17:03

Três jovens com idades 17, 18 e 20 anos foram esfaqueados ao início da tarde desta terça-feira junto da escola Eça de Queirós, em Lisboa, apurou o CM. Todas as vítimas são do sexo masculino e os ferimentos com a arma branca foram desferidos em várias partes do corpo.



Os primeiros cuidados foram prestados no local pelos bombeiros e pelo INEM. O alerta terá sido às 14h56.



A vítima menor de idade foi transportada para o Hospital D. Estefânia. As outras vitimas foram para o S. José.



Contactada pela Lusa, fonte da PSP afirmou que as agressões ocorreram "junto à escola" e não dentro da escola, e terão sido o culminar de "distúrbios entre vários indivíduos".



"Não são conhecidos até ao momento a gravidade dos ferimentos, nem o motivo das agressões", acrescentou.



Fonte do Ministério da Educação confirmou que as agressões ocorreram "nas imediações da escola" e indicou que as agressões "não envolveram a comunidade escolar".