Três ‘lutam’ por cargo de reitor da UAlg

Efigénio Rebelo, Saul de Jesus e Paulo Águas avançam para suceder a António Branco.

Por Pedro F. Guerreiro | 09:39

Efigénio Rebelo, Paulo Águas ou Saul de Jesus. Um destes nomes vai suceder a António Branco como reitor da Universidade do Algarve (UAlg), na eleição que decorre na quarta-feira.



Todos os candidatos são docentes da UAlg. Efigénio Rebelo é professor catedrático da Faculdade de Economia e já foi candidato ao cargo há quatro anos.



Saul de Jesus, professor catedrático da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, também já concorreu ao cargo de reitor, há 12 anos.



Já Paulo Águas, coordenador na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, nunca até agora tinha sido candidato mas é atualmente vice-reitor da UAlg.



Os três candidatos vão ter uma audição pública em reunião do Conselho Geral, na terça-feira.



A votação está marcada para quarta-feira e, se necessário, para o dia seguinte.



Pormenores

Conselho Geral

O Conselho Geral da UAlg - órgão com 35 membros presidido por Vítor Neto - é responsável pela eleição. De 12 candidaturas, o órgão recusou oito por não cumprirem os requisitos.



Audição pública

A audição pública dos candidatos vai decorrer no dia 14 de novembro, no grande auditório do campus de Gambelas, e vai ser transmitida via streaming.