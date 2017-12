Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três menores roubam na rua

PSP da Guarda suspeita da existência de mais vítimas do gang juvenil.

Por L.O. | 20.12.17

Três menores de 13 e 15 anos foram identificados pela PSP da Guarda por serem os autores de três roubos com violência ocorridos na via pública, naquela cidade.



Os assaltantes usaram de violência verbal e física para com as vítimas, a quem roubaram dinheiro, telemóvel e um fio em ouro.



A PSP suspeita da existência de mais vítimas do gang juvenil.