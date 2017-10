Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três mil escutas tramam elite do regime

Conversas demonstram influência de Sócrates e de outros arguidos no meio político.

Por Ana Isabel Fonseca e Tânia Laranjo | 01:30

A prova da influência de Sócrates e de outros arguidos no meio político assenta muito em escutas telefónicas. São mais de 3 mil conversas e mensagens que estão juntas ao processo Marquês e que tramam muitos elementos da elite do regime. Pelo menos 65 destas escutas vêm já de um processo antigo: o caso Face Oculta, onde existiam indícios de José Sócrates ter praticado um crime de atentado contra o Estado de direito.



Foi precisamente deste processo que saíram algumas das escutas mais relevantes como é o caso das conversas mantidas, em junho e julho de 2009, entre Armando Vara e Laurentino Dias, que à data era secretário de Estado do Desporto. São seis ficheiros áudio e duas mensagens onde Vara pede a Laurentino Dias que interceda junto de Sócrates de forma a que este pressione a Caixa Geral de Depósitos a financiar com urgência o autódromo do Algarve. "O chefe deve dar um conforto, porque sabe o peso que isso tem do lado de lá."



Armando Vara tinha já saído da CGD e era na altura vice-presidente do Millenium BCP. Na escuta classifica o projeto "irracional do ponto da vista económico" e "um sorvedouro de dinheiro". O negócio, apesar de na altura parecer já ruinoso, o que se veio a verificar, serviria os interesses de Vara. "Um dia qualquer o Estado nacionaliza aquilo", dizia o então vice do Millenium BCP.



Juntas ao processo estão ainda provas da tentativa de controlo da comunicação social por parte de Sócrates. Muitas das escutas referem-se, por exemplo, ao negócio de compra da TVI por parte da PT. Existem escutas com Joaquim Oliveira, que à data era presidente da Controlinveste, e com Rui Pedro Soares, então administrador da PT. Também a 30 de junho de 2009 há uma chamada entre Armando Vara e José Maria Ricciardi, que se encontra junta aos autos. Esta escuta é considerada importante, uma vez que seria o BES Investimento a financiar esta operação.



Outros governantes foram também apanhados nas escutas do processo Marquês. Só Manuel Pinho, antigo ministro da Economia, foi apanhado em 15 conversas com Sócrates que são consideradas importantes para a investigação. Celso Ferreira, antigo presidente da Câmara de Paredes; João Galamba, deputado do PS; André Figueiredo, também do PS; e Carlos Martins, antigo vice-presidente da Câmara da Covilhã, foram apanhados nas escutas.



SMS com António Costa

Foi transcrito um SMS entre José Sócrates e António Costa. É a única conversação considerada relevante que diz respeito ao atual primeiro-ministro.



Quinze certidões

O Ministério Público extraiu 15 certidões. Tal significa que vão ser processos autónomos que vão continuar ainda a ser investigados pelo DCIAP.



Cunhada diz que levava dinheiro para a Suíça

Tânia Gouveia, ex-companheira do irmão de Sócrates, é uma das primeiras testemunhas a ser chamada pelo Ministério Público, depois de, em dezembro de 2014, ter garantido que António Pinto de Sousa, entretanto falecido, ia regularmente à Suíça levar dinheiro para os bancos. Garantiu que o dinheiro não era dela, nem do companheiro. Isto porque, explicou, António ganhava 700 euros e Tânia estava desempregada. E admitiu que o dinheiro pudesse ser ou de José Sócrates ou do seu primo José Paulo. Não havia outra hipótese, disse.



Sobre a alegada fortuna da mãe de José Sócrates, Maria Adelaide, Tânia Gouveia disse que os imóveis da antiga sogra eram "casinhas de porteira". Explicou que eram casas pequenas e antigas, que valeriam pouco mais 35 mil euros. Mesmo a casa na zona histórica de Cascais para onde Maria Adelaide se mudara depois de ter o apartamento na Braamcamp seria, quanto muito, um T1, garantiu a mulher que disse que era próxima da família.



Tânia Gouveia foi ainda interrogada sobre a vida que José Sócrates levava quando o seu companheiro era vivo. E contou que os irmãos eram íntimos e que viajavam frequentemente. Revelou depois que fez várias viagens só com António e que foram sempre tratadas pelo gabinete de Sócrates, quando aquele era primeiro-ministro. Foi ao Algarve por diversas vezes, a Veneza, ao Brasil e a Itália. Ficava sempre em hotéis de cinco estrelas, tinha direito a motorista e não sabe quem pagava. Ela não era de certeza.



Aos investigadores do processo, Tânia Gouveia assumiu que nunca teve capacidade de fazer aquela vida de luxo. E também nunca soube de quem era o dinheiro, só sabia que o dinheiro que era depositado nesses bancos não era o seu: que não existia. Tânia Gouveia diz por último que Maria Adelaide, depois da morte do seu ex-companheiro, se apoderou do pouco que tinham. E que a filha, também herdeira, nada recebeu.