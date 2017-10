Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três milhões de euros para projetos do mar

Verbas para projetos em áreas como a inovação em espaço marítimo ou a conservação dos recursos naturais.

Por Tiago Griff | 05.10.17

Foram abertas as candidaturas aos fundos comunitários MAR2020, que vão servir para apoiar os projetos relacionados com áreas dedicadas ao espaço marítimo, como a pesca, o turismo ou a conservação dos recursos naturais. As candidaturas podem ser apresentadas até ao início de 2018, para um financiamento disponível de mais de três milhões de euros.



Em comunicado, o Grupo de Ação Local (GAL) Pesca do Sotavento do Algarve refere que o apoio "é não reembolsável, com uma taxa de cofinanciamento público de 50 a 100 por cento, mediante a tipologia de beneficiário e a natureza do projeto".



As áreas abrangidas pelos fundos são: a inovação em espaço marítimo; qualificação escolar e profissional relacionada com o meio aquático; promoção de planos de mar; preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e dos recursos naturais e paisagísticos; reforço da competitividade da pesca e do turismo; promoção de produtos locais de qualidade e melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais no âmbito do mar.



As candidaturas estão abertas até dia 5 de janeiro de 2018 e têm um valor total para financiamento de 3,3 milhões de euros, disponibilizados através do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e do Orçamento de Estado.



Deverão ser apresentadas em suporte papel e em triplicado, com recurso ao formulário disponibilizado nos sítios da internet do GAL Pesca Sotavento Algarve (www.galsotavento.com) e do Programa MAR2020 (www.mar2020.pt).