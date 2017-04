Três milhões para obras na escola Vieira de Araújo

As obras preveem a requalificação de algumas das construções existentes e a construção de um edifício de raiz para albergar a administração, a direção e unidades sanitárias gerais e espaços de trabalho de professores.



A ligação entre os diversos blocos terá passadiços cobertos e estão garantidas condições de acessibilidade para os cidadãos portadores de deficiência física. O edifício principal terá dois elevadores e os edifícios estão ligados por rampas.



Estão previstos também trabalhos de isolamento térmico e a retirada de placas de fibrocimento.



Um espaço moderno, adaptado às necessidades atuais, com 50 salas de aulas, laboratórios, salas para novas tecnologias de informação e comunicação, biblioteca e ainda um espaço de recreio coberto. Assim será a Escola Básica e Secundária Vieira de Araújo, em Vieira do Minho, depois das obras de três milhões de euros lançadas recentemente pela autarquia.Os trabalhos devem começar já no mês de junho, assim que se iniciarem as férias escolares. Os trabalhos de execução, que serão faseados para que as aulas possam continuar a decorrer no edifício, vão durar um ano e meio."O edifício tem mais de 25 anos e já não responde às exigências da lei atual, pelo que a remodelação era uma prioridade", explicou o autarca António Cardoso, para quem a execução desta obra "terá grande significado para todo o concelho". As obras serão comparticipadas em 85 por cento por verbas do programa de financiamento ‘Portugal 2020’.