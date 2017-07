Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três militares espancam alcoolizado

Foram condenados a doze meses de prisão e a 50 dias de multa.

Três militares da GNR foram condenados a doze meses de prisão e a 50 dias de multa por terem agredido um homem alcoolizado que provocou distúrbios no Hospital de Amarante, a 8 de junho de 2014. Os arguidos já interpuseram recurso.



O tribunal deu como provado que os militares levaram a vítima para uma sala anexa às Urgências e agrediram-na.



Depois, algemaram o homem, introduziram-no no jipe em que faziam patrulha e levaram-no para um monte próximo do novo parque de campismo de Amarante, agredindo-o e insultando-o durante a viagem.



"Chegados ao local, tiraram a vítima do jipe, desferiram-lhe bastonadas e pontapés e deixaram-na ficar, abandonando o local", indica a Procuradoria-Geral Distrital do Porto.