Três mortos e 30 feridos no dia com mais fogos

Aldeias evacuadas, estradas cortadas e casas consumidas num dia em que ocorreram mais de 450 fogos.

Por João Carlos Rodrigues e Luís Oliveira | 01:30

90 às 19h30

Às 19h30 de ontem, estavam ativos no País 90 incêndios, sendo que 20 eram de grandes dimensões e sem controlo.



Estrada da Beira

Perto de uma dezena de fogos deflagraram durante a manhã de ontem ao longo da EN17, a Estrada da Beira.



Populares em pânico tentam salvar casas

Foram momentos de terror aqueles que os populares de Monção viveram durante todo o dia de ontem. As chamas cercaram o concelho e deixaram um rasto de destruição. Casas e barracões ficaram destruídos. Cerca de 50 utentes de um lar de idosos em Barbeita tiveram de ser retirados devido à aproximação do fogo.



Os populares arregaçaram as mangas e com as alfaias agrícolas ajudaram os bombeiros a proteger as suas habitações. "Os bombeiros estão muito atarefados, temos de ajudar", disse um popular.



Em Vale de Cambra, os fogos também não deram tréguas aos bombeiros. Neste local, as chamas devoraram casas, escolas e pelo menos três viaturas. A falta de bombeiros e de meios aéreos foi bastante criticado pelos populares. O alegado autor deste incêndio foi detido e entregue à PJ.





"Há gente que não resiste a atear fogo"

"As áreas onde há pastorícia estão todas a arder. Isto não é por acaso", disse ontem o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. "Como vai haver chuva e os pastos estão proibidos de fazer queimadas, há gente que não resiste a isso [a atear fogos intencionalmente]", acusou o governante.



Evacuados hospital e 100 campistas

O incêndio que deflagrou em Quiaios ontem à tarde alastrou-se à praia da Tocha, o que obrigou à evacuação do parque de campismo, num total de 100 pessoas. O hospital Rovisco Pais e duas urbanizações foram evacuadas. "É tremendo", disse a autarca Helena Teodósio.

Três mortos e mais de 30 feridos, entre bombeiros e civis, é o balanço trágico de um domingo caótico em que os meios da Proteção Civil voltaram a revelar-se insuficientes para fazer face a 450 incêndios que deflagraram no País.Duas das vítimas perderam a vida na zona de Penacova. Terão ficado presos num barracão e não resistiram. O outro óbito foi registado na Sertã. Este ano, 72 pessoas já perderam a vida em fogos florestais. À hora de fecho desta edição estavam ainda três pessoas desaparecidas nesses concelhos."O fogo arde desde manhã e não se vê um bombeiro", gritava um habitante de Torroselo, Seia, ao final da tarde. Um lamento repetido em muitas aldeias de Viana do Castelo, Aveiro, Guarda, Coimbra, Castelo Branco e Leiria. "Arderam casas, máquinas de trabalho, carros, barracões e não apareceu um único carro de bombeiros", acusava um morador de Moura Morta, Vila Nova de Poiares.Foi um dia de terror e desespero: mais de 30 feridos em acidentes ou queimados; aldeias cercadas pelas chamas e evacuadas; autoestradas, estradas e vias-férreas cortadas; casas e fábricas reduzidas a cinzas, parques de campismo destruídos; militares, polícias e bombeiros levados ao limite; falhas nas comunicações."Foi o pior dia do ano", admitiu Patrícia Gaspar, adjunta de operações da ANPC, frisando que estiveram mobilizados 8942 operacionais, 2579 viaturas e seis meios aéreos.Entre as 00h00 e as 08h00 de ontem, a Proteção Civil registou 40 focos de incêndio. Suspeita-se de fogos criminosos.