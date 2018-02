Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três mulheres envolvidas em agressões

Vítimas foram assistidas e insistiram em ser transportadas ao hospital de Vila Franca de Xira.

Por M.C. | 09:45

Três mulheres, de 52, 55 e 76 anos, agrediram-se mutuamente esta segunda-feira à tarde em Casais da Marmeleira, freguesia do Carregado, Alenquer.



As vítimas foram assistidas pelos bombeiros e insistiram em ser transportadas ao hospital de Vila Franca de Xira, local onde todas exigiram a presença da PSP para a formalização de queixas por agressões.



Os distúrbios ocorreram cerca das 15h00, por motivos não apurados.



A GNR de Alenquer e os bombeiros foram chamados para tomar conta da ocorrência e assistir as feridas.



Todas tiveram alta ao final da tarde.