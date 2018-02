Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três pessoas atropeladas em 24 horas

Duas das vítimas foram transportadas para o hospital em estado grave.

Por José Carlos Eusébio | 08:54

Três pessoas foram atropeladas, sofrendo duas delas ferimentos graves, no período de 24 horas, em acidentes rodoviários ocorridos na sexta-feira à noite e no sábado, em Tavira e Portimão.



O primeiro caso foi por volta das 21h00 de sexta-feira, na EN 125, em Vale Caranguejo, no concelho de Tavira. Um homem de 65 anos foi atropelado por um carro, tendo sido transportado para o Hospital de Faro em estado considerado muito grave.



Foram mobilizados para o local meios dos Bombeiros de Tavira e Vila Real de Santo António, Cruz Vermelha de Tavira, INEM e GNR. O acidente provocou o congestionamento de trânsito naquele troço da EN125.



Em estado grave ficou também uma mulher, de 42 anos, que foi atropelada por um automóvel, pelas 14h00 de sábado, junto ao túnel das Cardosas, na principal entrada da cidade de Portimão. A vítima teve de ter acompanhamento médico do INEM quando foi transportada pelos bombeiros para o Hospital de Faro.



Ainda em Portimão, pelas 18h39 do mesmo dia, uma jovem, de 16 anos, foi atingida por um carro, na avenida São Lourenço da Barrosa. A rapariga, que não aparentava ferimentos de grande gravidade, foi levada para o hospital da cidade.