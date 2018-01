Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé de dois meses e dois adultos intoxicados em apartamento

Intoxicação por gás terá sido causada por esquentador, na Rinchoa, Sintra.

19:00

Três pessoas ficaram intoxicadas, incluindo um bebé de dois meses e dois adultos, devido a uma fuga de gás num apartamento situado na Rinchoa, Sintra.



As três vítimas terão sofrido a intoxicação devido ao mau funcionamento de um esquentador montado no apartamento onde residem.



Os Bombeiros de Agualva-Cacém receberam o alerta pelas 16h45 deste sábado e estiveram no local a dar assistência. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Amadora-Sintra.



Terão sofrido apenas ferimentos ligeiros.