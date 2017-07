Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três queixas por dia contra as autoridades

411 relatos de casos, nos primeiros 6 meses de 2017, a envolver forças de segurança do Ministério da Administração Interna.

Por Miguel Curado | 08:13

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), organismo inspetivo das forças de segurança tuteladas pelo Ministério da Administração Interna (PSP, GNR, SEF e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária), recebeu 411 queixas contra o funcionamento das mesmas entre janeiro e junho deste ano. Este número representa uma média de quase três queixas (2,7) por dia, uma clara subida de 78 denúncias em relação às 333 apresentadas em igual período de 2016 (média de 1,8).



A IGAI avoca denúncias contra as polícias, desde que as mesmas constituam factos graves e imputáveis a agentes ou responsáveis das mesmas. Assim, durante todo o ano passado, e segundo refere o relatório da IGAI disponível no site oficial, foram apresentados 730 relatos ou denúncias de situações diversas – que vão desde o abuso de autoridade, ofensas à integridade física, práticas discriminatórias, detenções ilegais e até morte de civis por intervenção de polícias.



Dos processos que foram abertos no ano passado, nove resultaram em processos disciplinares, que ainda aguardam por uma resolução administrativa. A maior parte das queixas, 390, o que representa 53,4 por cento do total, disseram respeito à PSP, seguindo-se a GNR com 294. Em 2016 foi o terceiro ano consecutivo em que se registou uma subida das queixas.



Depois de dois anos (2014 e 2015) sem mortes civis em consequência de ações policiais – perseguições a tiro na estrada –, em 2016 quatro pessoas perderam a vida (três às mãos da PSP e uma às da GNR).



SAIBA MAIS

Inspetora-geral

A desembargadora Margarida Blasco foi nomeada inspetora-geral da IGAI em 2012. A magistrada judicial chegou a ser diretora dos Serviços de Informações e Segurança, entre 2004 e 2005.



1995

ano de fundação da Inspeção-Geral da Administração Interna, um organismo independente que é responsável por inspeções a entidades policiais e de proteção civil.



Processos

A IGAI faz a instrução dos processos disciplinares aos agentes das forças de segurança e de proteção civil, propondo depois medidas disciplinares ao Ministério da Administração Interna.