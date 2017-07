Três suspeitos de tráfico de droga em Évora ficam em prisão preventiva

Detenções foram efetuadas no passado fim de semana, no âmbito de um processo que está em investigação há cerca de 14 meses.

Três dos quatro suspeitos de tráfico de droga detidos pela PSP, numa operação em Évora e Reguengos de Monsaraz, vão aguardar julgamento em prisão preventiva, indicaram esta terça-feira à agência Lusa fontes judiciais e policiais.Segundo as mesmas fontes, após o primeiro interrogatório judicial, iniciado na segunda-feira à tarde e concluído na madrugada desta terça-feira, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, o quarto suspeito ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência (TIR).As detenções, segundo um comunicado da PSP de Évora, foram efetuadas, no passado fim de semana, no âmbito de um processo que está em investigação há cerca de 14 meses na Esquadra de Investigação Criminal.A operação que permitiu a detenção dos suspeitos teve início em Évora e alargou-se a Reguengos de Monsaraz, adiantou a PSP, referindo que foram realizadas cinco buscas domiciliárias e seis buscas não domiciliárias.Segundo a Polícia, os quatro detidos, com idades entre os 19 e os 32 anos, formariam uma rede organizada que abastecia de droga a cidade de Évora.Além das detenções, a PSP apreendeu vários tipos de produto estupefaciente, como cocaína em estado sólido que daria para 182 doses individuais, haxixe para 132 doses, pastilhas de MDMA (ecstasy) para 1.625 doses e cristais da mesma droga para 218 doses individuais.Foram apreendidos mais de cinco mil euros em dinheiro, uma pistola de calibre 7.65mm, duas pistolas de alarme, um bastão extensível, um automóvel e vários objetos, alegadamente, relacionados com o acondicionamento e preparação da droga.