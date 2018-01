Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal absolve homem que tentou atear fogo na Murtosa

Os factos ocorreram em julho de 2017.

16:49

O Tribunal de Aveiro absolveu esta quarta-feira dos crimes de incêndio na forma tentada e violência doméstica um homem que tentou atear fogo à sua residência na Torreira, no concelho da Murtosa.



Os factos ocorreram em julho de 2017, depois de uma discussão entre o arguido e a mulher provocada por ciúmes.



O tribunal deu como provado que o arguido regou com petróleo o quarto da habitação onde o casal se encontrava, com a intenção de atear um incêndio.



"Mesmo não tendo a GNR visto quem é que espalhou o combustível, o cenário que foi ali encontrado e a reação do arguido já no posto leva a concluir que foi ele o autor desses atos", disse o juiz-presidente.



No entanto, o coletivo de juízes decidiu absolver o arguido do crime de incêndio, por não se ter provado que, com isso, tenha criado perigo para a vida ou para a integridade física de outro, nomeadamente da mulher.



"A ser posto o fogo, poderia vir a arder a habitação, mas não houve perigo concreto, risco para a integridade física da ofendida, porque ela estava fora da habitação quando a GNR chegou ao local", disse o juiz presidente.



O coletivo de juízes deu igualmente como não provados os episódios de violência verbal e as ameaças, absolvendo também o arguido do crime de violência doméstica de que estava acusado.



Após a leitura do acórdão, o juiz presidente realçou que este desfecho só ocorreu devido à atitude da esposa e do filho do arguido, que optaram por não prestar declarações durante o julgamento.



"Se eles tivessem falado, podemos concluir que o desfecho seria diferente", disse o magistrado, lembrando que a mulher também desistiu da queixa criminal e do pedido cível.



O homem, que chegou a estar vários meses em prisão preventiva, foi colocado em liberdade no final da primeira sessão do julgamento, por o tribunal ter considerado que já não existia perigo de continuação da atividade criminosa.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o arguido sabia que o fogo se propagaria rápida e incontrolavelmente por todo o imóvel, o que quis e só não conseguiu por razões alheias à sua vontade.



O MP diz ainda que a mulher foi alvo de agressões e injúrias nos últimos dois anos que fizeram com que a mesma "vivesse diariamente humilhada e aterrorizada, ficando psicologicamente afetada".