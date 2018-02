Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal avança com participação contra BPA no Banco de Portugal

Em causa "falta de idoneidade" ao não notificarem o presidente do Banco Privado Atlântico.

13:37

O tribunal diferiu esta quarta-feira uma participação contra o Banco Privado Atlântico junto do Banco de Portugal por este não ter notificado o seu presidente do conselho de administração, Carlos Silva, para que possa depor em tribunal no âmbito da Operação Fizz.



Agora, o banco vai ter de responder pela sua decisão junto do Banco de Portugal.



Recorde-se que, tanto o BPA, como o BCP, que tem Carlos Silva como vice-presidente, dizem que não o conseguem notificar. O BCP nem sequer sabe se o banqueiro brevemente se deslocará ao nosso país e acrescenta que por ser administrador não executivo não tem instalações de trabalho no banco.



Ambos deram ao tribunal a morada de Angola: a mesma que os juízes já tinham e que usaram para enviar a carta rogatória a pedir a mesma notificação. E de onde receberam a indicação de que não foi possível notificar Carlos Silva.



O depoimento de Carlos Silva, de nacionalidade portuguesa e angolana, é fundamental, uma vez que também Paulo Blanco diz que foi Carlos Silva quem contratou Figueira (e não Manuel Vicente).



Proença de Carvalho, advogado de Carlos Silva, foi também chamado a depor e pode ser questionado sobre como contactar o banqueiro.