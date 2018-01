Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal condena dez pessoas a penas de prisão por tráfico de droga

Por Lusa | 19:42

O Tribunal São João Novo, no Porto, condenou hoje 10 pessoas, entre as quais quatro com penas de prisão efetivas e seis com penas suspensas na sua execução, por tráfico de droga.



O coletivo de juízes condenou quatro dos arguidos a penas entre os dois anos e os seis anos e seis meses de prisão efetiva e outras seis a penas entre os dois anos e dois meses e os quatro anos e seis meses de prisão, suspensas na sua execução.



Neste processo, que envolvia 15 arguidos, com idades entre os 24 e 61 anos, foram ainda absolvidos cinco deles.



O tribunal deu como provado que, durante o ano de 2016, um destes arguidos, conexionado com o tráfico de droga a nível internacional, nomeadamente a partir de Marrocos e Espanha, abastecia de grandes quantidades de haxixe outros destes arguidos, residentes em Portugal, sobretudo no Porto.



Este arguido encontrava-se com alguns dos restantes, em local combinado, e aí fazia a entrega do haxixe para estes o revenderem.



Na posse da droga, os arguidos vendiam-na a outros ou arranjavam quem por si a vendesse.



"Todos os arguidos sabiam que lhes era proibido adquirir, transportar, deter, preparar, vender ou ceder a qualquer título os produtos estupefacientes", realçou o presidente do coletivo de juízes.



O tribunal considerou que todos eles agiram de forma livre, consciente e voluntária, bem sabendo que as suas condutas eram punidas por lei penal.