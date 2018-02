Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal da Operação Fizz marca sessões para ouvir Carlos Silva em pessoa

Banqueiro angolano contratou procurador Orlando Figueira. Quis ser ouvido por skype.

12:40

O Tribunal de Lisboa que está a julgar o ex-procurador Orlando Figueira e os outros arguidos da Operação Fizz ainda não desistiu de ouvir o banqueiro angolano Carlos Silva. E acredita que este testemunhará presencialmente.



O jornal Observador avança esta segunda-feira que foram reservadas três sessões, nos dias 6, 7 e 8 de março, para ouvir o homem que contratou Orlando Figueira, o magistrado português suspeito de ter recebido subornos de Angola para arquivar processos relativos a Manuel Vicente, antigo vice-presidente do país africano.



Carlos Silva está em Angola e disponibilizou-se para ser ouvido a partir da sua casa, via Skype. Isto depois de a justiça angolana ter avisado o tribunal português de que não tinha condições para garantir a chamada por videoconferência.



Carlos Silva está arrolado como testemunha no processo, mas o seu papel ganhou especial relevo ao ser revelado que foi ele quem contratou Orlando Fiqueira por um ordenado milionário, sem que o magistrado tenha chegado a exercer funções no Banco Privado do Atlântico, de que Silva é administrador.