Tribunal de Leiria condena dois arguidos a 18 e 8 anos de prisão por roubo e sequestro

Dupla assaltava instituições bancárias e ameaçava funcionários com armas de fogo.

11:10

O Tribunal de Leiria condenou um arguido a 18 anos de prisão efetiva e outro a 8 anos de cadeia pela prática de vários crimes, entre os quais roubo agravado, sequestro, falsificação e coação.



Segundo o acórdão publicado hoje na página do Ministério Público de Leiria, um dos arguidos foi condenado a 18 anos de prisão pela prática de um crime de violação de interdição, três crimes de falsificação de documento, dez crimes de roubo agravado, 14 crimes de sequestro e dois crimes de coação agravada.



O tribunal entendeu ainda condenar o arguido, de nacionalidade brasileira, na pena acessória de expulsão do território nacional.



O outro homem foi condenado a 8 anos de prisão por um crime de falsificação de documento, dois crimes de coação agravada, dois crimes de roubo agravado, 11 crimes de sequestro e dois crimes de coação agravada.



O tribunal deu como provado que "entre novembro de 2015 e maio de 2016, os arguidos dirigiram-se a diversas instituições bancárias, tais como a Caixa Geral de Depósitos, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Novo Banco, Banif e o Banco BIC, em A-dos-Francos, Buarcos, Benedita, Caldas da Rainha, Entroncamento, Golegã, Murtede, Pombal, Óbidos, Rio Maior, Torres Vedras, Usseira, Vila Nova da Barquinha e Vila Nova de Gaia, e introduzindo-se no seu interior, daí retiraram diversas importâncias monetárias, que oscilaram entre 557 mil e 131.995,62 euros".



Segundo o acórdão publicado pelo MP, "com o objetivo de disfarçarem a sua fisionomia, os arguidos usavam óculos, boné de pala, cachecol e cabeleira postiça".



"Os arguidos usavam a força física, proferiam expressões intimidatórias e recorriam ao uso de pistolas, forçando os funcionários a entregarem-lhes as referidas quantias e os clientes a permanecerem, contra a sua vontade, no interior das instituições bancárias, durante o período de tempo por eles determinado", lê-se ainda na nota do MP.



Os condenados procediam ao aluguer de uma viatura, utilizando documentos que não eram verdadeiros e não respondiam à sua identidade, adianta ainda o MP, acrescentando que para ocultar a identificação da viatura utilizada nos assaltos, "tapavam a chapa de matrícula originalmente aposta e apunham uma outra chapa de matrícula que tinham na sua posse".



Os dois arguidos vão manter-se com a medida de coação de prisão preventiva, até o acórdão transitar em julgado.