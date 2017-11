Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal de Leiria condena mulher a quatro anos de prisão por burla qualificada

A arguida foi ainda condenada a pagar aos ofendidos a quantia de 33.729,96 euros.

11:41

O Tribunal de Leiria condenou uma mulher a quatro anos de prisão efetiva pela prática de um crime de burla qualificada e outro de procuradoria ilícita, revela esta quarta-feira a página do Ministério Público de Leiria.



Segundo o acórdão publicado na página do Ministério Público (MP), uma mulher foi condenada pela prática de um crime de burla qualificada na pena de 3 anos e 9 meses de prisão e de um crime de procuradoria ilícita na pena de 06 meses de prisão, sendo em cúmulo jurídico na pena única de 04 anos de prisão efetiva.



A arguida foi ainda condenada a pagar aos ofendidos a quantia de 33.729,96 euros, acrescida de juros até integral pagamento.



Durante o julgamento, o tribunal deu como provado que, "em data não concretamente apurada, mas anterior a junho de 2011, a arguida decidiu e planeou que iria solicitar uma quantia monetária" a um homem, referindo-lhe que "em contrapartida a esta entrega havia a possibilidade de, no âmbito do processo de insolvência de uma firma espanhola, na qual aquele tinha investido cerca de 350.000 euros, lhe ser adjudicado um imóvel sito em Madrid, o que concretizou na pessoa do ofendido".



Segundo o acórdão, "com a intenção de não efetuar qualquer diligência no interesse do referido ofendido, a arguida induziu aquele a contrair um crédito pessoal junto do Millennium BCP, no montante de 30.481,46 euros, e a efetuar uma transferência no valor de 33.729,96 euros para a sua conta bancária, e ainda a aguardar pela mencionada adjudicação do imóvel".



De acordo com a nota, a mulher estava consciente que a adjudicação do imóvel e que a recuperação do investimento não existia, pelo que "logrou obter um enriquecimento correspondente à importância de 33.729,96 euros, que utilizou em proveito próprio, em prejuízo do ofendido e do seu genro".



A arguida foi portadora da cédula profissional da Ordem dos Advogados, mas entretanto foi aplicada à mesma a pena disciplinar de expulsão.



No entanto, "não dando conhecimento deste facto aos seus clientes, a acusada continuou a prestar os serviços inerentes à atividade de advocacia, sabendo que estava a arrogar-se advogada sem se encontrar inscrita na Ordem dos Advogados e que tal inscrição era exigida por lei".