Tribunal de Leiria condena sete arguidos por roubo e furto qualificado

A juntar a estes crimes estão ainda tráfico de menor gravidade e detenção de arma proibida.

O Tribunal de Leiria condenou sete pessoas pelos crimes de roubo, furto qualificado, tráfico de menor gravidade e detenção de arma proibida, informou esta terça-feira a página da Procuradoria daquela Comarca.



De acordo com a nota publicada na página da internet da Procuradoria, um dos arguidos foi condenado em cúmulo jurídico a uma pena de cinco anos e nove meses de prisão pela perpetração, em coautoria, do crime de roubo, três crimes de furto qualificado sob a forma tentada e de um crime de furto qualificado.



Um outro arguido, refere a mesma informação, foi condenado em cúmulo jurídico a uma pena única de cinco anos de prisão pela prática, em coautoria e sob a forma consumada, de um crime de roubo, três crimes de furto qualificado e ainda de um crime de tráfico de menor gravidade.



Uma das arguidas foi condenada em cúmulo jurídico na pena única de três anos de prisão, cuja execução se suspendeu por igual período, pela prática, em coautoria material e sob a forma consumada, de um crime de roubo e de dois crimes de furto qualificado.



Um outro arguido foi condenado a pena única de três anos de prisão, em cúmulo jurídico, pelo cometimento, em coautoria material e sob a forma consumada, de dois crimes de furto qualificado.



O tribunal condenou ainda um arguido pela prática, em coautoria material e sob a forma consumada, de um crime de furto qualificado, na pena de prisão de dois anos e seis meses.



Duas outras arguidas foram condenadas a penas entre um ano e nove meses e 90 dias de multa no valor global de 450 euros.