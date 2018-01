Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal de Leiria decreta prisão preventiva para suspeitos de tráfico de droga

Quatro homens foram detidos fora do flagrante delito no dia 17 pela PSP da Marinha Grande.

Por Lusa | 14:37

O Tribunal de Leiria decretou prisão preventiva para dois suspeitos de tráfico de droga, após primeiro interrogatório judicial, por haver perigo de continuação de atividade criminosa e de perturbação grave da ordem pública.



De acordo com a página oficial do Ministério Público de Leiria, quatro homens foram detidos fora do flagrante delito no dia 17 pela PSP da Marinha Grande, no âmbito de uma investigação criminal nesta cidade do distrito de Leiria.



Após serem presentes a primeiro interrogatório judicial, o tribunal decretou a medida de coação de prisão preventiva para dois suspeitos, informou esta terça-feira o MP.



O terceiro arguido ficou obrigado à apresentação semanal no posto policial da sua área de residência e ainda à proibição de frequentar lugares conotados com o consumo de estupefacientes e de contactar com indivíduos conhecidos como consumidores de produtos estupefacientes.



O outro suspeito vai aguardar o desenrolar do processo arguido sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.



Segundo o MP, os quatro arguidos estão indiciados da prática de um crime de tráfico de estupefacientes, sendo agravado por força da reincidência no que respeita a um arguido.



As suspeitas apontam para que "pelo menos entre o mês de junho de 2016 e o dia 17 de janeiro de 2018, os arguidos dedicaram-se exclusivamente à venda de produto estupefaciente - heroína e cocaína - na cidade da Marinha Grande, no interior das suas residências e nos arredores destas, estabelecendo os contactos necessários ao desenvolvimento daquela atividade maioritariamente através de encontros presenciais, antecedidos de contactos telefónicos".



No decurso de buscas domiciliárias e a veículos automóveis, foram apreendidos diversos bens, designadamente telemóveis, computadores portáteis, cerca de mil euros em numerário, 623 doses de cocaína, 81 doses de heroína e sete doses de haxixe.



"Os produtos estupefacientes que os arguidos detinham naquelas ocasiões eram destinados a revenda. As quantias monetárias eram provenientes da atividade de tráfico por si desenvolvida", refere o MP.



Alguns dos arguidos têm "diversas condenações".